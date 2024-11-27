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Сікан відкрив рахунок у матчі ПСВ – Шахтар

Олександр Булава — 27 листопада 2024, 22:19
Сікан відкрив рахунок у матчі ПСВ – Шахтар

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан відзначився голом у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Форвард на 8-й хвилині відгукнувся на передачу Юхима Коноплі та в дотик переправив м'яч у кут воріт. Це третій гол нападника у поточному сезоні.

Після чотирьох зіграних матчів донецький Шахтар розташувався на 28-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі чотири залікові бали.

ПСВ набрав за попередні чотири тури п'ять очок. Наразі нідерландці знаходяться на 24-му рядку з 36, перебуваючи в зоні виходу до плейофу.

Нагадаємо, у попередньому турі Шахтар та ПСВ здобули перші та поки єдині перемоги в оновленій Лізі чемпіонів. "Гірники" здолали швейцарський Янг Бойз (2:1), а "фермери" розгромили іспанську Жирону (4:0).

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