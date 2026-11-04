Різник – про поразку Шахтаря від Спортинга: Секундне розфокусування, яке зіграло злий жарт

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник висловився про поразку команди від Спортинга в 4 турі Ліги чемпіонів.

Слова голкіпера передає пресслужба УЄФА.

За словами Різника, команду підвела реалізація та втрата концентрації в одному з небагатьох небезпечних моментів.

"Гра давалася, ми були не гіршими за суперника. Програли, тому жодних виправдань немає. Щоб перемагати в таких матчах, необхідно забивати. Прикро програвати, не знаю, що сказати. Знову така прикра поразка.

Не вистачило реалізації. Якщо не забиватимемо, то на такому рівні буде важко про щось думати й мріяти. Слід попрацювати над завершальною стадією, можливо, чогось не вистачає. Добре, що показуємо гарну гру на такому рівні, але за це не дають залікових балів. Необхідно зробити висновки та працювати далі.

Пропущений гол? Момент із нічого, секундне розфокусування, яке зіграло злий жарт. Можна сказати, гра була до першої помилки, і ми пропустили, на жаль", – розповів Різник.

Для "гірників" ця поразка стала другою поспіль. Нагадаємо, що у 1 турі вони зіграли внічию з ПСВ (1:1), у 2-му здолали АЕК (3:1), а в попередньому турі в більшості поступились Інтеру (0:1).

В турнірній таблиці ЛЧ донеччани посідають 20 місце, набравши чотири очки. В наступному поєдинку на Шахтар очікує гра з Фенербахче, яку заплановано на 25 листопада о 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки матчу із лісабонцями підбив головний тренер "гірників" Арда Туран.