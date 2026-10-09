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Це гра помилок: Туран підтримав Різника після невдалого матчу в збірній України

Олексій Мурзак — 9 жовтня 2026, 20:58
Це гра помилок: Туран підтримав Різника після невдалого матчу в збірній України
Арда Туран
ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловив підтримку Дмитру Різнику після виступу воротаря за збірну України в Лізі націй.

Його слова наводить пресслужба клубу.

Після перемоги над Вересом (3:0) у восьмому турі УПЛ турецький фахівець розповів, що окремо не обговорював із голкіпером його налаштування після міжнародної паузи.

"Я завжди поважаю його та люблю. Футбол – це гра помилок, і іноді подібне трапляється", – сказав Туран.

Тренер наголосив, що важливі сейви Різника на початку зустрічі з Вересом допомогли Шахтарю зберегти ритм і досягти позитивного результату. Він подякував воротареві за старання та висловив упевненість у його психологічній стійкості.

Туран також пояснив, що команда разом відповідає за перемоги й поразки, а підтримка Різника з його боку не залежить від окремого епізоду в матчі збірної.

Напередодні стало відомо, що Туран має очолити збірну Туреччини після звільнення Монтелли

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