Це один із найкращих голкіперів України: Бондар захистив Різника після грубої помилки у матчі Ліги націй

Центральний захисник збірної України Валерій Бондар підтримав голкіпера Дмитра Різника, який припустився гольової помилки у матчі 3-го туру Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії.

Про це він заявив у коментарі "ВЗБІРНА".

Оборонець донецького Шахтаря відзначив високий рівень одноклубника та закликав уболівальників не хейтити 27-річного воротаря через третій гол.

"Я хотів би підтримати особисто Дмитра Різника. Це один із найкращих голкіперів України і, напевно, він може грати в топклубі. Хочу сказати йому слова підтримки. Хочу, щоб вболівальники та експерти також його підтримали. Тому що, коли Різник робить 15 сейвів, то він герой матчу, а якщо допускає помилку – вже ні. Це дуже відповідальна позиція на полі. Кожна помилка викликає багато критики. Команда його підтримала, тренер і трибуни. Важливо, щоб і у інтернеті його підтримали, адже буває багато бруду", – сказав Бондар.

Різник відзначився фейлом, коли невдало зіграв на виході, пропустив м'яч під ногами, допомігши супернику збільшити свою перевагу у рахунку до 3:0. Цей курйозний гол добив команду Андреа Мальдери.

Після поєдинку Різник публічно попросив вибачення у фанів. Цей поєдинок став для Дмитра лише 6-м у футболці національної команди (5 пропущених голів і 2 "сухі" гри).

Після матчу своїми емоціями поділилися головний тренер збірної України Мальдера та досвідчений вінгер Андрій Ярмоленко.

Додамо, що після 3-х турів ЛН-2026/27 збірна України має 4 бали та посідає друге місце. Північна Ірландія із 7 очками одноосібно вийшла у лідери групи F.

Попереду у "синьо-жовтих" номінально домашня друга гра проти Угорщини – 5 жовтня о 21:45 (за київським часом).