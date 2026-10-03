Вибачався у роздягальні: Сарапій – про реакцію збірної України на курйозний гол у матчі з Північною Ірландією
Захисник національної збірної України Едуард Сарапій поділився враженнями від матчу 3 туру Ліги націй проти Північної Ірландії (0:3), пригадавши помилку Дмитра Різника.
Про це він сказав у коментарі ВЗБІРНА.
Сарапій закликав не опускати руки та зосередитися на наступних поєдинках.
"Емоції негативні, звісно. Результат такий, який є. Пропустили через свої помилки. Так сталося, але попереду ще достатньо матчів. Помилка Різника? Підтримали, звісно. Це футбол, трапляється з кожним. Діма вибачався у роздягальні, але я вважаю, що ми – команда, ми всі разом маємо виправлятися", – сказав Сарапій.
Напередодні збірна України зазнала першої поразки під керівництвом Андреа Мальдери, розгромно поступившись Північній Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй.
Ілля Забарний заявив, що готовий частково взяти на себе відповідальність за результат цього поєдинку. Водночас Андрій Ярмоленко зауважив, що ця поразка не стала для України фатальною, оскільки ще є матчі в груповому етапі.
Наступний поєдинок підопічні Андреа Мальдери проведуть 5 жовтня проти Угорщини. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.