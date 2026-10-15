Два ключові епізоди: досвідчений тренер назвав одного з головних героїв матчу Шахтар – АЕК

Колишній тренер низки клубів УПЛ Олег Дулуб високо оцінив гру Дмитра Різника в переможному матчі Шахтаря проти АЕКа (3:1) у другому турі Ліги чемпіонів.

Про це він розповів в інтерв'ю УФ.

"Я виділю два ключові епізоди: 49-та та 56-та хвилини. На 49-й він нейтралізував чистий вихід один на один, а на 56-й – перевів з-під поперечини на кутовий небезпечний удар Маріна зі штрафного. Саме після цього тренерський штаб зробив заміни, які зламали перебіг гри. Ці два сейви роблять Різника одним із головних творців перемоги. Якби не вони, Шахтарю довелося б украй важко. У пропущеному м'ячі вини воротаря немає: удар завдавався майже впритул, з-під захисника, зреагувати можна було вкрай складно. Ці ключові епізоди заклали фундамент для подальшого перелому гри", – сказав фахівець.

Зазначимо, що найкращим гравцем поєдинку за версією УЄФА було визнано Аліссона. Бразилець у цьому матчі заробив пенальті та віддав асист.

"Гірники" після двох турів мають у своєму активі чотири залікові бали. Наступну гру в Лізі чемпіонів вони проведуть 21 жовтня проти Інтера.