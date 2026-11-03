Шахтар поступився Спортингу в Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар програв матч португальському Спортингу у межах четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Зустріч завершилась з рахунком 0:1.

Перший тайм пройшов в обережній боротьбі. Шахтар частіше контролював м'яч і створив кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Найкращий шанс наприкінці тайму змарнував Еліас, який після передачі Назарини з близької відстані пробив вище воріт.

Друга половина зустрічі розпочалася з тиску гірників. Однак Кауан Еліас не зумів реалізувати свій момент, не влучивши у ворота з близької відстані після прострілу Глейкера Мендози. Натомість Спортинг відповів результативною атакою. Ісса Думбія опинився першим на м'ячі після боротьби з Педро Енріке та в дотик із близької відстані переграв Різника.

Після пропущеного гола Шахтар активізувався та посилив тиск на ворота суперника. "Гірники" створили низку небезпечних моментів: Марлон Гомес пробивав через себе, Еліас із метра не влучив у ворота, а Аліссон двічі був близьким до успіху — спочатку небезпечно пробив зі штрафного, а згодом влучив у стійку. Попри активний тиск, гравці українського клубу не змогли відігратися.

Ліга чемпіонів-2026/27 - Основний етап

4 тур, 3 листопада

Шахтар (Україна) – Спортинг (Португалія) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 59 Думбія

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко (Феррейра, 90), Педро Енріке, Очеретько, Назарина (Ізакі, 68), Марлон (Траоре, 83), Аліссон (Мейрелліш, 90), Еліас, Мендоза (Невертон, 68)

Спортинг: Руй Сілва, Арауху (Блопа, 88), Гонсалу Інасіу, Куарежма, Фелісіссімо, Альтаміра, Андерсен, Думбія (Сімоеш, 88), Іоаннідіс (Саласар, 70), Катамо (Фреснеда, 83), Суарес

Попередження: Ізакі (74) - Араухо (66)

Нагадаємо, що у 1 турі "гірники" зіграли внічию з ПСВ (1:1), у 2-му здолали АЕК (3:1), а в попередньому турі в більшості поступились Інтеру (0:1).