Туран розкритикував арбітрів та гравців Шахтаря після поразки від Спортинга в Лізі чемпіонів

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран вважає, що його команда створила достатньо гольових моментів, аби розраховувати на інший результат у матчі зі Спортингом (0:1) у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Його слова передає A Bola.

Турецький фахівець також висловив невдоволення роботою арбітрів. Особливу увагу він звернув на епізод у штрафному майданчику португальців на 73-й хвилині за участю Едуардо Куарежми та Вінісіуса Тобіаса.

"Вони шукали виправдання, щоб не призначати пенальті. Їм має бути соромно!" – заявив Туран.

Крім того, наставник Шахтаря розкритикував гравців за брак реалізації під час завершення атак.

"Це через брак індивідуальної майстерності, адже якщо ти так легко дістаєшся штрафного майданчика суперника... Бували матчі, в яких ми грали навіть наполовину не так добре, як сьогодні, але перемагали. Гравці повинні розуміти, що в Лізі чемпіонів не можна марнувати такі моменти. У нас були останні передачі, які могли призвести до гола, але ми не реалізували удари. Було шість ударів у штрафному майданчику, які важко промахнутися", – підсумував Туран.

Для "гірників" ця поразка стала другою поспіль. Нагадаємо, що у 1 турі вони зіграли внічию з ПСВ (1:1), у 2-му здолали АЕК (3:1), а в попередньому турі в більшості поступились Інтеру (0:1).