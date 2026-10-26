Різник: Не відчуваємо особливого ажіотажу перед матчем із Динамо

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник заявив, що не сприймає майбутній матч проти Динамо як шанс взяти реванш за минулорічний виліт від киян із Кубку України.

Слова воротаря наводить Український футбол.

"Виліт від Динамо з Кубку України був минулого року, це вже історія. Це ніякий не реванш. Попереду зовсім нова гра. Вона, безумовно, дуже важлива й відповідальна, проте якогось особливого ажіотажу ми не відчуваємо.

Звісно, це наше головне дербі. Так було в Україні завжди, скільки я граю у футбол. Нам абсолютно неважливо, змінюються в Динамо тренери чи ні – це виключно їхні внутрішні справи. У Шахтаря є свій графік, свої завдання, і ми чітко йдемо за ними", – заявив Різник.