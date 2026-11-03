Поразка, на яку не заслужили: підсумки матчу Шахтар – Спортинг у Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар поступився у другому матчі поспіль в Лізі чемпіонів УЄФА. Команда Арди Турана програла лісабонському Спортингу на "Стемфорд Брідж" в Лондоні.

Чемпіон підбиває швидкі підсумки по матчу четвертого туру ЛЧ.

Зміна тренера не зіграла на руку

Буквально за декілька днів до матчу проти Шахтаря посаду головного тренера Спортинга залишив Руй Боржеш. Виконувачем обов'язків назначили Тіаго Фернандеса, якому довірили провести матч Ліги чемпіонів, перед тим як команду очолить Паулу Фонсека.

Паулу Фонсека ФК Шахтар

Факт зміни тренера міг би зіграти на руку "гірникам", але лісабонці на Стемфорд Бридж зовсім не виглядали "розібраною" командою. Ба більше, після перерви тренерський штаб гостей знайшов потрібні слова і "біло-зелені" заграли активніше, змінивши малюнок гри.

В першій половині звітного матчу команди придивлялись одна до одної, гольових моментів не створювали, граючи переважно в середині поля. Чи то Спортинг не розумів, як грати під новим керівництвом, чи то Шахтар трохи побоювався, але по перерві гра стала жвавішою.

Бразильський карнавал результатів не приніс

Зазвичай від легіонерів Шахтаря очікуєш яскравої гри, фінтів, комбінацій та безлічі гольових моментів. З останнім пунктом сьогодні було все доволі непогано, але не вистачило вирішального удару. Навіть "бісіклету" побачили від Марлона, але вона не виявилася результативною.

Загалом "гірники" награли майже на 2 xG (очікувані голи), проте в сучасному футболі немає "обмінки", де можна цифри в статистиці конвертувати на реальний результат. Шахтар переграв суперника по всіх параметрах: володіння м'ячем, удари по воротах, кутові, кількість та якість пасів, але не зумів забити. Так, ця перевага не була домінуючою, але ж і на поразку явно не заслужили.

Під кінець поєдинку велика кількість бразильців стала більше проблемою для Арди Турана, ніж допомогою. Річ у тім, що легіонери Шахтаря самі по собі сильні індивідуально, і коли гра йде не за планом, кожен відчуває себе саме тим рятівником, що здатен поставити гольову крапку (або кому, як зручно).

Саме цей індивідуалізм відображається на загальнокомандній грі – пасів стає менше, індивідуальних протистоянь (не завжди виграшних) стає більше. З цим з'являються іноді непідготовлені удари, які більше схожі на удари відчаю, ніж на гольові. Зовсім забувається, що гравці можуть бути сильними насамперед командно.

Очевидно, що подібні моменти є у кожній грі, але одна справа "лупити" по горобцях чи невдало вступати в обіграші при 3:0 і ці помилки можуть бути непомітними глядачу, а інша справа – марнувати моменти та втрачати м'яч, поступаючись в рахунку.

Відео MEGOGO

В цілому, це був непоганий матч в якому Шахтар не заслуговував на поразку, але і на перемогу ж не награв з такою реалізацією. Свій м'яч Шахтар мав би забивати та чіплятись за очки, проте маємо прикрий програш.

Шанси не втрачено

Після чотирьох турів Шахтар має лише чотири очки, але попереду будуть потенційно "залікові" матчі.

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Далі у "гірників" є чотири поєдинки, в яких обов'язково потрібно набирати залікові пункти, якщо хочеться продовжити єврокубкову кампанію. Попереду домашня гра з Фенербахче, виїзд в Братиславу до Слована, виїзд до Лейпцигу та заключний матч проти мадридського Реала на Стемфорд Брідж у січні.

Ідеальний варіант – це здобути дві перемоги в Лізі чемпіонів до кінця року і вирішити питання з виходом до наступної стадії, не відкладаючи це на гру проти "королівського клубу".