Плейоф Ліги чемпіонів: суперматч у Мадриді та виклик для Ювентуса

У середу, 19 лютого, відбудуться заключні матчі раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА, в яких визначаться останні чотири команди-учасники 1/8 фіналу турніру. Безумовно, головною інтригою залишається прохід до наступного етапу найсильнішого в парі Реал – Манчестер Сіті.

Чемпіон представляє всі пари плейоф головного єврокубка, які вийдуть на поле сьогодні ввечері.

Реал – Манчестер Сіті (перший матч – 3:2)

Попри результат першого матчу, гостьову перемогу команди Карло Анчелотті, пара залишається центральною і продовжує привертати підвищену увагу. Зрозуміло, ще нічого не вирішено. Команда Гвардіоли цілком може взяти реванш у Мадриді. Причому, зробити це навіть не з мінімальним рахунком, вирішивши всі свої завдання в основний час гри.

Тиждень тому, в Манчестері, Джуд Беллінгем забив переможний м'яч Реала в доданий час (2:3). Одразу після гри він зазначив:

"Це не тільки битва техніки й тактики, це ще й психологічне протистояння. Здорово, що підходимо до домашньої гри з перевагою, – додав Беллінгем. – Упевнений, що на нас чекає неповторна атмосфера на "Бернабеу". Ми повинні віддячити вболівальникам грою, яку вони заслуговують побачити".

Ця перемога стала 300-ю, ювілейною, для Реала в Лізі чемпіонів. Більше мадридців у найпрестижнішому єврокубку не вигравав ніхто.

При цьому "Сіті" вів 2:1 на 86-й хвилині, але шальки терезів перед матчем-відповіддю все-таки хитнулися в бік команди Карло Анчелотті. Ерлінг Голанд відкрив рахунок на 19-й хвилині, але основні події в матчі розгорнулися в другому таймі. Кіліан Мбаппе на 60-й зрівняв рахунок, Голанд на 80-й знову вивів господарів уперед. Вдруге Реал відновив паритет на 86-й хвилині, коли точного удару завдав Брахім Діас, а потім трапився гол Беллінгема в доданий час, на 90+2 хвилині.

Проте манкуніанці не втрачають надій – Реал у цій Лізі чемпіонів уже зазнав домашньої поразки від Мілана, та й Сіті не так давно, у 2020-му, перемагав на легендарній арені "Сантьягу Бернабеу".

У вихідні Ман Сіті з великим рахунком обіграв Ньюкасл (4:0) і зараз розташовується на 4-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Своєю чергою, Реал зіграв унічию з Осасуною (1:1) і втратив лідерство в Прімері. Команду наздогнав за набраними очками головний суперник – Барселона. Ба більше, каталонці тепер лідирують за рахунок кращих додаткових показників.

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Травмовані:

Реал: Даніель Карвахаль, Едер Мілітао, Антоніо Рюдігер, Давид Алаба, Лукас Васкес

Манчестер Сіті: Родрі, Мануель Аканжи

Прогнози букмекерів:

Перемога Реала – 1.92

Нічия – 4.28

Перемога Ман Сіті – 3.43

Ігровий день у середу розпочнеться протистоянням у Дортмунді, де Боруссія прийматиме Спортинг. І в цій парі інтрига буде найменшою, адже в першому матчі, тиждень тому в Лісабоні, гості були на голову сильнішими, обігравши суперника з великим рахунком.

Спортинг гідно чинив опір до 60-ї хвилини, але після голу Серу Гірассі буквально "поплив". Після цього на полі була одна команда. Паскаль Грос на 68-й хвилині збільшив перевагу гостей. А Карім Адеємі своїм точним ударом на 82-й довів перевагу гостей до великої.

Чи може Спортинг на щось розраховувати в матчі-відповіді? Так, бо в суперника достатньо проблем. Так, минулими вихідними Боруссія програла супернику, який перебуває на... останньому місці в турнірній таблиці Бундесліги. І поразка від Бохума (0:2) не виглядає випадковістю, бо команда з Дортмунда в принципі дуже нестабільна в цьому сезоні.

Як зазначив тренер Боруссії Ніко Ковач, попри те, що команда володіла м'ячем, його підопічні були абсолютно слабкі перед воротами суперника. У того ж Гірассі було два-три моменти в першому таймі, але це занадто мало...

Чи скористається Спортинг проблемами суперника? Команда утримує перше місце в турнірній таблиці португальської Прімейри, але, в останньому турі не змогла обіграти Ароку, пропустивши два голи – 2:2. При тому, що Арока йде в нижній половині турнірної таблиці. І, для впевненості у власних силах, Спортингу було б зовсім не зайвим, обіграти суперника перед виїздом до Німеччини.

Крім того, проблем Спортингу додали й нові травми гравців. Лазарет команди між цими двома іграми поповнили японець Хідемаса Моріта та бразилець Даніель Браганка.

Травмовані:

Боруссія: Фелікс Нмеча, Карні Чуквуемека, Рамі Бенсебаіні

Спортинг: Нуно Сантос, Педру Гонсалеш, Жені Катаму, Хідемаса Моріта, Даніель Браганка

Прогноз букмекерів:

Перемога Боруссії – 1.95

Нічия – 3.81

Перемога Спортинга – 3.68

У грі в Ейндховені боротьба за місце в наступному раунді турніру має бути неабияка. У Турині господарі поля не змогли домогтися значної переваги, вигравши тільки з мінімальним рахунком, і сьогодні, фактично, все почнеться з нуля.

Тиждень тому, на гол Вестона Маккені на 34-й хвилині гості відповіли точним ударом Івана Перішича на 56-й – 1:1. Вирішальним став гол Самюеля Мбангуля на 82-й хвилині, який і приніс перемогу Юве – 2:1.

Проте обидві команди розуміють, що перевага Ювентуса хитка, а рахунок робочий. Гравці ПСВ не програють уже в 14 єврокубкових матчах поспіль на своєму полі.

"Ми сильно граємо вдома і з упевненістю підійдемо до зустрічі-відповіді", – зазначає Єрді Схаутен.

Своєю чергою, Ювентус не знає поразок у Нідерландах у цьому тисячолітті (по дві перемоги та нічиї), але туринці жодного разу не грали на стадіоні ПСВ.

Минулими вихідними Ювентус здобув надважливу перемогу в матчі Серії А над міланським Інтером (1:0) у матчі двох клубів-грандів італійського футболу. Команда йде на 4-му місці в турнірній таблиці, але у відмінному настрої вирушає в Ейндховен.

А ось ПСВ зіграв унічию з Утрехтом (2:2) і втратив очки в третьому матчі поспіль Ередивізі, три нічиї. Команда втратила лідерство, відстаючи тепер на 2 бали від Аякса, у якого п'ять перемог поспіль. Відповідно, настрій у команди перед матчем з Ювентусом не такий радісний.

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Травмовані:

ПСВ: Рікардо Пепі, Малік Тілльман

Ювентус: Глейсон Бремер, Хуан Кабаль, Аркадіуш Мілік, Дуглас Луїс

Прогноз букмекерів:

Перемога ПСВ – 2.32

Нічия – 3.65

Перемога Ювентуса – 2.91

У суто французькому протистоянні ПСЖ і Бреста інтрига, здається, померла ще до початку першого тайму. Аж надто потужно виглядає команда з Парижа на внутрішній арені. Зокрема, в очних протистояннях із Брестом. Власне, це довів і матч на рівні Ліги чемпіонів.

Уже на 21-й хвилині гри в Бресті Вітор Перрейра відкрив рахунок, реалізувавши пенальті, а потім Усман Дембеле оформив дубль, забивши голи з гри на 45-й і 66-й хвилинах. Господарі ж, практично, нічого не зуміли протиставити своїм іменитим суперникам.

Чудово розуміє це і воротар Бреста Марко Бізот, який зазначає:

"ПСЖ грає на рівні Реала, грати проти таких команд дуже важко. Але участь у таких матчах – фантастичний досвід для гравців. Постараємося викластися на сто відсотків у матчі-відповіді. Ми вирушимо до Парижа з високо піднятою головою і зробимо все можливе".

У вихідні ПСЖ здолав Тулузу на виїзді, здобувши досить скромну перемогу (1:0), але цілком достатню для того, щоб утримувати свою більш ніж комфортну перевагу над конкурентами. У команди 56 очок, 10 балів переваги над Марселем (2-ге місце) і 16 – над Ніццою та Монако (3-4 місця). А ось Брест (9-те місце, 32 очки) від ПСЖ відокремлює прірва у 24 бали. У п'ятницю Брест втратив очки в матчі проти Осера (2:2), який відкривав черговий тур чемпіонату Франції.

Травмовані:

ПСЖ: Варрен Заїр-Емрі

Брест: Брадлі Локо, Йонас Мартін, Жордан Амаві

Прогноз букмекерів:

Перемога ПСЖ – 1.19

Нічия – 7.74

Перемога Бреста – 13.19

Де дивитися?

Прямий ефір матчів Ліги чемпіонів в Україні доступний на каналах "MEGOGO Футбол", які входять до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO.

Щодо центральної гри дня, Реал – Манчестер Сіті, на каналі "MEGOGO Футбол 1", то за годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Нагадаємо, що матч Боруссія – Спортинг розпочнеться о 19.45 за київським часом, інші ігри – о 22.00.