Півзахисник Боруссії Дортмунд ухвалив рішення завершити кар'єру у 23 роки

23-річний півзахисник дортмундської Боруссії Фелікс Пашке ухвалив рішення завершити кар'єру через проблеми із травмами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Дуже прикро, що Фелікс змушений завершити свою футбольну кар'єру в такому молодому віці. Ми знали його як відданого гравця. Він до останнього працював над поверненням на поле. Тому нам тим більше шкода, що він не може продовжити свій спортивний шлях. Ми дякуємо Феліксу за його відданість і бажаємо йому всього найкращого в особистому та професійному житті", – висловився спортивний директор молодіжної команди "джмелів" Інго Пройс.

Сам ексфутболіст подякував всьому персоналу клубу за підтримку, яку він відчував навіть у періоди, коли більшу частину часу лікувався від ушкоджень. Він запевнив, що й надалі буде слідкувати за успіхами команди.

"Я хотів би подякувати своїм партнерам по команді, тренерам, керівництву, а також усій медичній команді та всім співробітникам клубу за підтримку протягом усіх цих років. Я з самого початку почувався тут дуже комфортно і навіть під час тривалого періоду відновлення після травми завжди відчував велику підтримку. Завдяки цьому я зміг докласти всіх зусиль, щоб спробувати повернутися на поле. Бажаю всім учасникам тільки найкращого і й надалі уважно стежитиму за успіхами моєї команди".

Зауважимо, що Пашке опинився у розташуванні чорно-жовтих після переходу з системи Гамбурга, у дублі котрого він провів 42 матчі та записав до свого активу 7 асистів.

Вже у футболці Боруссії 23-річний півзахисник також виступав за резервну команду. У її складі хавбек відіграв 16 поєдинків, у яких відзначився 1 результативною передачею.

Нагадаємо, наприкінці вересня цього року стало відомо, що дортмундська Боруссія хоче продовжити співпрацю із наставником першої команди Ніко Ковачем.