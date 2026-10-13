Боруссія Дортмунд продовжила контракт із головним тренером

Дортмундська Боруссії оголосила про продовження співпраці з головним тренером Ніко Ковачем.

Про це повідомляє сайт "джмелів".

Нова угода між сторонами розрахована до 30 червня 2029 року.

Continuing the journey. 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ https://t.co/MAlkrjJbp1 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 13, 2026

Разом із 54-річним спеціалістом у німецькому гранді залишаються його помічники – Роберт Ковач та Філіп Тапалович.

Нагадаємо, що наставник очолює "жовто-чорних" із лютого 2025-го. Команда вже провела під його керівництвом 80 ігор (49 перемог, 14 мирових і 17 поразок).

У поточному сезоні-2026/27 "джмелі" Ковача посідають друге місце за підсумками 5 турів. Боруссія має у своєму активі 13 балів. Стільки ж очок у несподіваного лідера Бундесліги Фрайбурга.

В останньому турі дортмундський колектив розписав результативну нічию 2:2 із Вердером. А вже 14 жовтня зіграє виїзний поєдинок проти норвезького Буде-Глімт в основному раунді Ліги чемпіонів. Початок – 22:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що 23-річний півзахисник дортмундської Боруссії Фелікс Пашке ухвалив рішення завершити кар'єру через проблеми із травмами.