Гамбург дотиснув Штутгарт, Боруссія Дортмунд зіграла внічию з Уніоном у 6 турі Бундесліги

У суботу, 17 жовтня, низкою матчів продовжився 6 тур німецької Бундесліги.

Лідер чемпіонату дортмундська Боруссія на виїзді не змогла переграти Уніон Берлін, зігравши внічию з рахунком 0:0. Гамбург на домашньому полі дотиснув Штутгарт завдяки голу Міро Мугайма на 88-й хвилині зустрічі.

Ельферсберг у результативному матчі переграв Аугсбург, а Вердер завдяки дублю Нікласа Фюллькруга уникнув поразки в поєдинку з Падерборном.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

6-й тур, 17 жовтня

Вердер Бремен – Падерборн 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 18 Маріно, 0:2 – 30 Тіггес, 1:2 – 59 Фюллькруг, 2:2 – 65 Фюллькруг (пен)

Гамбург – Штутгарт 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 88 Мугайм

Ельферсберг – Аугсбург 4:3 (3:1)

Голи: 1:0 – 4 Петков, 2:0 – 7 Гюнтер, 3:0 – 28 Рор, 3:1 – 45+9 Рідер, 3:2 – Грегорич (пен), 4:2 – 89 Шмаль, 4:3 – Кемюр

Уніон Берлін – Боруссія Дортмунд 0:0

Шальке – Майнц 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 24 Тіц

19:30 Баварія Мюнхен – РБ Лейпциг

Нагадаємо, напередодні Айнтрахт Франкфурт обіграв Кельн.