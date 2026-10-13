Ми бачимо величезний потенціал: Ковач відреагував на нову угоду з Боруссією Дортмунд
Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач розповів, що бачить великий потенціал у нинішній команді, відреагувавши на продовження контракту із німецьким грандом.
Своїми емоціями він поділився клубній пресслужбі.
"Разом ми започаткували чіткий процес розвитку та заклали важливий фундамент на майбутнє. Тепер хочемо розвивати досягнуте. У нас є чітке бачення того, в який футбол ми хочемо грати, як повинні діяти як команда і що необхідно для досягнення наших цілей.
Найважливіше – не задовольнятися тим, чого ми вже досягли, а щодня працювати над тим, щоб ставати кращими. Ми бачимо величезний потенціал і переконані, що завдяки спільній роботі, повній відданості та рішучості зможемо досягти ще дуже багато чого", – сказав Ковач.
Нагадаємо, що сторони уклали нову угоду до 30 червня 2029 року.
Хорватський наставник очолює "жовто-чорних" із лютого 2025-го. Команда вже провела під його керівництвом 80 ігор (49 перемог, 14 нічиїх і 17 поразок).
У поточному сезоні-2026/27 "джмелі" посідають друге місце за підсумками 5 турів. Боруссія має у своєму активі 13 балів. Стільки ж очок у несподіваного лідера Бундесліги Фрайбурга.
У середу, 14 жовтня, клуб із Дортмунда зіграє виїзний поєдинок проти норвезького Буде-Глімт в основному раунді Ліги чемпіонів. Початок – 22:00 (за київським часом).