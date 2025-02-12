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Перші в історії: Реал встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів

Олексій Погорелов — 12 лютого 2025, 08:24
Вінісіус Жуніор та Браїм Діас
Вінісіус Жуніор та Браїм Діас
Getty Images

Реал став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка здобула 300 перемог у межах турніру. Для цього "вершкові" витратили 498 матчів.

Про це королівський клуб повідомив на своєму сайті.

Цю позначку підопічні Карло Анчелотті подолали у поєдинку з Манчестер Сіті (3:2), в якому "бланкос" двічі поступалися в рахунку, але все одно змогли здобути вольову перемогу.

За кількістю перемог у головному єврокубку іспанці мають великий відрив від команди, яка йде другою – Баварія виграла 241 раз. Третьою в цьому рейтингу йде Барселона (209).

Також вчора свій показник покращив Ювентус (157), який здолав ПСВ (2:1). "Стара синьйора" наблизилася до Манчестер Юнайтед (161), який вже давно успішно не виступав у Лізі чемпіонів.

Рекордсмени Ліги чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів за перемогами

  1. Реал (Іспанія) – 300 перемог
  2. Баварія (Німеччина) – 241
  3. Барселона (Іспанія) – 209
  4. Манчестер Юнайтед (Англія) – 161
  5. Ювентус (Італія) – 157

Нагадаємо, що в матчі між Манчестер Сіті та Реалом відбулася ще одна подія. Форвард "містян" Ерлінг Голанд оформив дубль та обійшов Андрія Шевченка за кількістю забитих голів у Лізі чемпіонів.

    Баварія Барселона Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Ювентус Ліга чемпіонів-2024/25

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