Перші в історії: Реал встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів

Реал став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка здобула 300 перемог у межах турніру. Для цього "вершкові" витратили 498 матчів.

Про це королівський клуб повідомив на своєму сайті.

Цю позначку підопічні Карло Анчелотті подолали у поєдинку з Манчестер Сіті (3:2), в якому "бланкос" двічі поступалися в рахунку, але все одно змогли здобути вольову перемогу.

За кількістю перемог у головному єврокубку іспанці мають великий відрив від команди, яка йде другою – Баварія виграла 241 раз. Третьою в цьому рейтингу йде Барселона (209).

Також вчора свій показник покращив Ювентус (157), який здолав ПСВ (2:1). "Стара синьйора" наблизилася до Манчестер Юнайтед (161), який вже давно успішно не виступав у Лізі чемпіонів.

Рекордсмени Ліги чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів за перемогами

Реал (Іспанія) – 300 перемог Баварія (Німеччина) – 241 Барселона (Іспанія) – 209 Манчестер Юнайтед (Англія) – 161 Ювентус (Італія) – 157

Нагадаємо, що в матчі між Манчестер Сіті та Реалом відбулася ще одна подія. Форвард "містян" Ерлінг Голанд оформив дубль та обійшов Андрія Шевченка за кількістю забитих голів у Лізі чемпіонів.