Коваленко вдруге дебютував за Емполі під час розгромної поразки від Удінезе в 25 турі Серії А

У неділю, 16 лютого, заплановані п'ять матчів 25 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Цей ігровий день відкривали Фіорентина та Комо. Команда Раффаеле Палладіно зазнала несподіваної поразки від новачка чемпіонату з рахунком 0:2.

Трохи пізніше Монца та Лечче провели безгольовий поєдинок, у той час як Удінезе розгромив Емполі за рахунок дублю Юліана Еккеленкампа та голу Флоріана Товена. На 85-й хвилині на поле вийшов новачок "адзуррі" Віктор Коваленко. Після його появи гості пропустили третій гол.

О 19:00 відбудеться матч за участю Роми Артема Довбика, яка гостюватиме у Парми. Український форвард розпочне цю гру з лави запасних.

А ввечері в Турині пройде Дербі Італії між Ювентусом та Інтером.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А-2024/25

25 тур, 16 лютого

Фіорентина – Комо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Діао, 0:2 – 66 Пас.

Монца – Лечче 0:0 (0:0)

Удінезе – Емполі 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Еккеленкамп, 2:0 – 65 Еккеленкамп, 3:0 – 90 Товен.

19:00 Парма – Рома

21:45 Ювентус – Інтер

Нагадаємо, що вчора у межах 25 туру Серії А Мілан здобув мінімальну перемогу над Вероною за рахунок чергового голу новачка Сантьяго Хіменеса.