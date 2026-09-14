Рома здолала Торіно, Інтер у матчі з вісьмома голами переграв Удінезе в Серії А

У понеділок, 14 вересня, трьома матчами завершився 4 тур італійської Серії А.

Рома на виїзді обіграла Торіно завдяки голам Доніелла Малена та Нікколо Пізіллі. Вигравши всі чотири стартові матчі, римляни одноосібно очолили турнірну таблицю.

Комо завдяки м'ячам Рамона та Каїкі вдома перегрело Парму, здобувши третю перемогу у чотирьох матчах сезону Серії А. Команда Сеска Фабрегаса наразі посідає третє місце, маючи в активі 10 балів.

Інтер та Удінезе видали результативний перший тайм у заключному матчі туру, забивши чотири м'ячі. Проте у другій половині "нерадзуррі" відвантажили ще три голи та здобули підсумкову перемогу.

Чемпіонат Італії – Серія А

4 тур, 14 вересня

Комо – Парма 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Рамон, 2:0 – 83 Каікі, 2:1 – 90+2 Ромеро

Торіно – Рома 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Мален, 0:2 – 90+3 Пізіллі

Інтер – Удінезе 5:3 (2:2)

Голи: 0:1 – 9 Абанква, 0:2 – 16 Еккеленкамп, 1:2 – 26 Аугусто, 2:2 – 35 Барелла, 3:2 – 57 Тюрам, 4:2 – 67 Еспозіто, 5:2 – 79 Бонні, 5:3 – 90 – Гує

Турнірна таблиця Серії А

Standings provided by Sofascore

Раніше Болонья без Довбика поступилась Наполі, а Сассуоло вирвало перемогу в Ювентуса.