Саме це робить з чемпіона символ: президент Інтера зворушливо попрощався з Маццолою

Президент Інтера Беппе Маротта виступив на церемонії прощання з Сандро Маццолою.

Його слова передає пресслужба "нерадзуррі".

Досвідчений функціонер зворушливо попрощався з легендою клубу. Він відзначив відданість колишнього нападника синьо-чорним кольорам протягом життя.

"Сімнадцять сезонів, одна-єдина футболка у футболі, який уже тоді пропонував тисячі шляхів. І він зробив це, тому що зрозумів річ, яка сьогодні є майже рідкістю: приналежність – це не кайдани, а форма свободи. Вибір, який не закінчився останнім матчем, коли він повісив бутси на цвях, адже Сандро ніколи не залишав Інтер. Він залишився як функціонер, щоб служити цим кольорам із тим самим духом, із яким захищав їх на полі. З футболкою "нерадзуррі" він написав незабутні сторінки. Він грав не для себе, а для партнерів по команді, для цієї футболки, для цього дому. У його Інтері "ми" завжди стояло попереду "я", а перемагати означало передусім бути командою. Сандро не можна було втиснути в рамки цифр та амплуа. Він був чесним суперником і передусім скромною людиною", – сказав Маротта.

Президент Інтера також згадам день, коли клуб виграв 20-те Скудетто. Він заявив, що тоді Маццола радів, як дитина, і саме такі моменти характеризують його – він був фанатом "нерадзуррі" та назавжди залишиться його символом:

"У 2024 році, коли Інтер здобув другу зірку, Сандро було понад вісімдесят років і він мав історію, якої могло б вистачити назавжди. І все ж ніч дербі 22 квітня 2024 року, яка принесла нам Скудетто, він прожив як уболівальник, як один із нас, і говорив про це у множині: ми були першими, хто приніс зірку до Мілана, і ми були першими, хто здобув другу. Наступного дня він сказав: "Я відчуваю, як сильно б'ється серце, ця футболка тепер має ще більше кольору". Людина, яка виграла все і досі раділа, як хлопчисько, – ось у чому секрет його величі. Сандро залишає нам три спадщини, які не зафіксує жодна турнірна таблиця: вірність одній футболці, мужність перетворити біль у силу, скромність того, хто ніколи не почувався монументом. Саме це робить з чемпіона символ, і Сандро ним є і буде назавжди".

Зазначимо, що Сандро Маццола помер 19 вересня. Загалом у складі "нерадзуррі" провів 566 матчів.

Він чотири рази ставав чемпіоном Італії та двічі вигравав Кубок європейських чемпіонів з Інтером. Зі збірною Італії у 1968 році тріумфував на чемпіонаті Європи.