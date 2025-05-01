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Рафінья побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Микола Дендак — 1 травня 2025, 10:01
Рафінья побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів
Рафінья
Getty Images

Вінгер каталонської Бенфіки Рафінья переписав історію, побивши рекорд результативності Ліонеля Мессі в одному сезоні Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Бразилець відзначився результативною передачею у першому півфінальному матчі проти італійського Інтера (3:3). Таким чином у футболіста вже 20 гольових дій за цей розіграш ЛЧ (12 голів та 8 асистів).

За цим показником він перевершив рекорд легенди Барселони Ліонеля Мессі, у якого було 19 результативних дій. Також Рафінья став першим бразильцем в історії турніру, який досягнув цієї позначки.

Загалом рекорд Ліги чемпіонів належить іншій легенді футболу Кріштіану Роналду. Португалець зробив 22 результативні дії в сезоні-2013/14 у складі Реала: 17 голів, 5 асистів.

Нагадаємо, також черговий рекорд у Лізі чемпіонів установив 17-річний вінгер Барселони Ламін Ямал. Він перевершив досягнення зірки Реала Кіліана Мбаппе.

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