"Ти гідний свого батька": як жив, грав і помирав Сандро Маццола

Вчора, 19 вересня, не стало 83-річного Сандро Маццоли.

Одна з найбільших легенд Інтера, видатна постать в історії збірної Італії, але передусім син, мабуть, найбільшої футбольної зірки з тих, чиє життя обірвало небо – Валентіно Маццоли.

Авіатроща на пагорбах Суперги в 1949-му залишила Сандро злиденним сиротою, та його новими "батьками" стали найвеличніші гравці епохи.

А що було далі?

Золоті часи Кальчо, які навряд чи коли-небудь повторяться.

***

Пішла епоха.

Позаочі давно говорили, що у Сандро все погано зі здоров'ям. Він дедалі рідше з'являвся в ЗМІ, хоча раніше любив потеревенити. І от місяць тому раптом дав велике інтерв'ю для Gazzetta.

Говорив уже тихо, ледь розбірливо, і ніби підводив підсумки:

"Я й досі бачу сон. Ми йдемо з батьком до "Філадельфії", старого поля Торіно, і я розповідаю йому про своїх дітей – Іларію, Паоло, Валентину й Сандріно. І ще про Інтер. Про два кохання, яким віддав своє серце.

Чи загоїлась рана від Суперги? А хіба таке можливо? Мені було 6 років, 5 місяців та 23 дні..."

Та катастрофа шокувала світ.

4 травня 1949-го Гранде Торіно – мабуть, найкраща команда післявоєнної Європи – зникла за лічені секунди, коли пілот літака не розрахував висоту через туман та врізався в пагорб.

31 труп – і серед них Валентіно Маццола, головна зірка Кальчо свого часу, чиїм ім'ям у Бразилії навіть прозвали Жозе Альтафіні, який і сам-то був феноменом.

Тоді Сандро ще не міг осягнути біду повною мірою.

Він не знав навіть, де його мама Емілія, з якою батько раніше розлучився, та молодший братик Ферруччо.

Натомість подруга Валентіно, коли того не стало, навіть не вдавала турботу, а просто віддала малого знайомим у село, де Сандро лише через місяць знайшли карабінери та розгнівані фани Торіно:

"Усі мене обіймали, а я не розумів нічого. Я шукав і не знаходив знайомих облич".

Пішла-бо епоха.

Vivió 83 años con excelente salud y disfrutó de la vida al máximo.



Su padre no tuvo la misma suerte; falleció en el trágico accidente aéreo de Superga junto con todo el equipo de Torino en 1949, a la edad de 30 años. pic.twitter.com/IZRYuinCzg — Pedro Melo (@pedromel0_) September 19, 2026

***

Це зараз еліта футболу заробляє мільйони, а тоді у Сандро, Ферруччо та Емілії не лишилось ні копійки.

Вони бідували, і скоро жінка вдруге вийшла заміж.

Наче добрий маг тоді з'явився на їхньому убогому порозі Беніто Лоренці на прізвисько "Отрута". Валентіно колись допоміг йому в збірній, і нападник Інтера прагнув віддячити – привіз дітям м'ячі, бутси, футболки...

Він же вмовив босів Нерадзуррі зробити хлопців талісманами команди. Ті виходили на "Сан Сіро" перед іграми, і у разі перемоги отримували по 5000 лір, а за нічию – по 2500.

Сандро був вдячний за них до кінця:

"Ті гроші нас врятували, вони були життєво необхідними.

Може, я був занадто малим, щоб вчитися у батька. Але мені пощастило повчитися у тих, хто його знав..."

Взагалі-то він хотів грати за Торіно, як тато, але на перегляді побачив пагорб, де той розбився, і не зміг продовжити.

Отже, лишався тільки Інтер.

Тим паче, у школі Нерадзуррі якраз викладав Джузеппе Меацца – можете таке уявити?

"Якби ж ви знали, яким сильним гравцем він був... Це він сформував мою техніку в юнацьких командах. А в кінці тренувань давав уроки ударів по м'ячу – правою, лівою, з підйому, "шведою"... Він запитував воротарів, у який кут їм забити, а тоді робив це. Скільки гравців сьогодні це повторять?" – риторично питає Маццола.

В Серії А – точно небагато. Золоті часи Кальчо давно позаду, а його Інтер – досі найкращий на Апеннінах – вилітає з ЛЧ від Буде-Глімт.

Пішла епоха.

***

У роки юності Маццоли все було не так.

Італія ще квітнула, сповнена талантів, ідей, життєвої сили. Фелліні й Феррарі, Армані й Челентано писали історію не однієї країни, а цілої західної культури.

А Сандріно, тим часом, готувався до дебюту.

Пару разів він поривався кинути футбол, не витримуючи образи з трибун – мовляв, куди тобі до батька. Його заспокоювали Ферруччо, Меацца і тренер основи Інтера Еленіо Еррера.

"Від долі не втечеш все одно", – повторював брат.

І от у 1961-му настав цей момент. Інтер у "золотому" матчі переміг Ювентус, але фани прорвалися на поле, а власник "Старої синьйори" Умберто Аньєллі був ще й президентом федерації футболу. Він і призначив перегравання.

У знак протесту бос Інтера Анджело Моратті відправив туди молодіжку – і серед інших Маццолу.

Того дня Сандро мав три усні іспити в універі, але вся група попросила викладачів, аби він здав усе першим, бо йому ж на матч!

Він встигнув, само собою.

А далі – забив з пенальті та був лідером молоді Інтера у безнадійному поєдинку, де Юве переміг 9:1.

"Я грав з твоїм батьком. Він був найкращим з усіх. Ти гідний свого батька", – потиснув хлопцю руку Джамп'єро Боніперті, що завершував того року кар'єру. Сандро був надто схвильований, щоб якось відреагувати.

І навіть через три роки, коли його зірка вже сяяла на всю Італію, він лише заплакав, коли до нього після фіналу КЄЧ-1964 підійшов Альфредо Ді Стефано – подарувати футболку й повторити: "Ти гідний свого батька, малий".

Дубль Маццоли на "Пратері" у ворота Реала, де ще догравали Пушкаш, Ді Стефано, Хенто – історичний момент.

Йшла-бо і ще одна епоха.

***

А тим часом Інтер Еленіо Еррери набирав оберти.

Наступного сезону вони знову виграли КЄЧ, а Маццола забив рятівний за сумою двох матчів гол на "Енфілді" у півфіналі.

Він грав чи то центрального, чи атакувального хава. Відпрацьовував у захисті, а в атаці покладався на швидкість, дриблінг, удар. Сандро не вів гру, а включався, коли треба. У нього був навіть фірмовий фінт – серпентин, від якого постраждав, наприклад, Вашаш.

Тим часом навколо свого лідера Еррера проводив цілу революцію.

Широкі повноваження ліберо – вільного захисника – пішли якраз від його Нерадзуррі.

Те ж стосується і фулбеків, як-от Джачінто Факкетті. "Чарівник" першим дозволив їм повноцінно підключатися до атак, претендувати на голи.

Нехай і не Еррера вигадав катеначчо, але це він довів оборонну стратегію до ідеалу – не в останню чергу завдяки працездатності та креативу на просторі від Маццоли:

"Маг змінив мій характер. Зрозумів, як мене використати. У нього я грав навіть центрфорварда, хоча й не хотів. Він першим ввів у нас дієту, а Луїсіто Суарес ховав від нього хамон у номері. І діяли ми навіть вертикальніше, ніж це роблять зараз..."

Ах, які протистояння вони тоді влаштовували з Міланом!

Тактика, стратегія, єдиноборства – усе відходило на другий план за боротьбою двох мозкових центрів. Сандро Маццола проти Джанні Рівери – хто кого?

"Це було здорове суперництво. Ми поважали один одного і були двома половинками одного міста, але дуже різними. Я дуже стриманий; моє життя – сім'я та футбол. Джанні – більше для перших шпальт газет.

Ми не могли товаришувати чи навіть зустрічатися на людях. Мене попереджали: "Тримайся подалі, інакше тебе з'їдять". Але у 1968-му ми разом заснували профспілку футболістів".

І як же їм не пощастило з тренером збірної! Ані на переможному Євро-1968, ані на ЧС-1970 Ферруччо Валькареджі не поєднав Маццолу й Ріверу на полі. В історію це увійшло як "естафета" – один виходив на поле тільки коли його покидав інший.

Era un po' un duello tra due idoli generazionali, chi amava Rivera e chi Mazzola. Hanno fatto innamorare i nostri padri. Senza dubbio ci lascia una parte importante dell'eterno Derby di Milano. Buon viaggio Sandro. pic.twitter.com/ne28VbVcAH — Danilo 🏆19 🔴⚫️ (@DVACMILAN) September 18, 2026

При тому обидва лідери, капітани; гравці величезного таланту і не менших амбіцій.

Ріверу ледь заспокоїли на Мундіалі, коли він, володар ЗМ, дізнався, що у старті гратиме Маццола. Сандро, в свою чергу, жбурнув бутси майже точно в тренера, почувши про заміну в перерві півфіналу проти ФРН.

Лише разом вони могли протистояти Бразилії Пеле, проте Італію переміг власний тренер:

"Згодом ми перетиналися, звісно, але душевно поговорили раз, після ЧС-1974. Ми сказали один одному речі, які назавжди лишаться між нами. Але ми обоє розуміли, що наша епоха підходить до кінця..."

***

Якраз проти Рівери Маццола провів і останній матч в кар'єрі.

Фінал Кубка Італії-1977, де Мілан переміг Інтер 2:0, а Сандро після гри та спірного суддівства процитував Данте: "Так хочуть там, де все зробити можуть, чого захочуть".

Ви знаєте футболіста, який сьогодні здатен процитувати Божественну комедію?

Пішла і ця епоха теж.

Sandro Mazzola 1974 pic.twitter.com/uqly1nlSHJ — Hagi Fútbol (@HagiFutbol) September 19, 2026

Освічений, грамотний Маццола легко знайшов себе поза полем – став менеджером у Інтері, а там і піонером у коментуванні на ТБ.

Під час ЧС-1982 Сандро вперше в історії долучився до репортажу як співведучий-експерт – і аудиторії так зайшов його гострий язик, що він працював у цій ролі і на ЧС-2006.

"Про що шкодую? Я купив Платіні, а Фраїццолі відмовився. І ще я домовився з Фалькао. У мене й досі лежить в шухляді його контракт, не підписаний через втручання Андреотті.

Але був у мене й шедевр – це Роналдо. Я першим дізнався, що він хоче покинути Барселону, зустрівся з ним, і він пообіцяв мені: "Гаразд, директоре, я переїду до Інтера".

А яке задоволення було, коли Федерація дозволила Саморано футболку з номером 1+8!", – Маццолі боліло, але тут він навіть посміхнувся.

Сандро мав дві каденції на посту директора Інтера. Вперше – на початку 1980-х, але пішов разом з Івано Фраїццолі, який продав клуб, сентиментально заявивши, що вже не може керувати ним, як сім'єю, бо футбол заполонили гроші.

Вдруге ж – у 1990-х, коли Массімо Моратті, син Анджело, об'єднав у клубі легенд, на чиїх матчах зростав. Корсо та Суарес, Жаїр та Анджелілло, Бедін та Доменгіні, Факетті й Маццола отримали кожен свою роль.

Здається, разом з ними Моратті хотів повернути й стару, "їхню" епоху.

Марна спроба. Це так не працює.

***

"Знаєте, я був ще геть юнаком, коли зустрів Грацієллу. Блондинка, блакитні очі, заможна родина, вона їздила на кабріолеті, а я – трамваєм. І вона закохалася у мене, коли я не мав геть нічого", – зізнався він наостанок, ніби не вірячи самому собі.

Удвох з дружиною вони постаралися, щоб епоха залишилася бодай у іменах. Одного з синів Маццоли звуть Сандро. Народила свого Сандро і його донька Валентіна:

"У нашій родині все завжди повертається до нас і до глави родини, що загинув на Суперзі. Для цієї країни він завжди лишиться символом праці, самопожертви, скромності".

А як щодо самого Сандро? Яким бачив себе незадовго до смерті один з головних гравців у історії Інтера?

565 матчів, 158 голів, 4 Скудетто, 2 КЄЧ – і?

Sandro Mazzola, l’archivio delle sue 35 partite intere disponili online pic.twitter.com/iJ7QqH2Oyw — Hagi Fútbol (@HagiFutbol) September 19, 2026

"Я б хотів найбільше, щоб мене запам'ятали хорошою людиною, яка не здається навіть тоді, коли перемога неможлива. Як у тому матчі, де ми програли 1:9.

Таке й моє послання молоді. Мрійте! Вірте у свої мрії! Йдіть на жертви заради них!

А для дорослих – обов'язково давайте молодим ті шанси, які колись отримував я".

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