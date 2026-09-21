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Скандал зі вшануванням пам'яті легенди Інтера: Ювентус засудив власних ультрас за бойкот хвилини мовчання

Олександр Булава — 21 вересня 2026, 15:27
Скандал зі вшануванням пам'яті легенди Інтера: Ювентус засудив власних ультрас за бойкот хвилини мовчання
Скріншот з трансляції

Ювентус відреагував на дії частини уболівальників, які перед матчем з Аталантою бойкотували хвилину мовчання на честь легенди Інтера та італійського футболу Сандро Маццоли.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Жодне суперництво не може виправдати неповагу під час хвилини мовчання.

Вшанувати пам'ять та об'єднатися у спогадах під час пам'ятних заходів – це спільна відповідальність, яка стоїть вище від клубної приналежності та кольорів", – йдеться у заяві клубу.

Під час хвилини мовчання на стадіоні "Альянц" найпалкіші фанати з південної трибуни (Curva Sud) демонстративно повернулися спиною до поля та вигукували імена клубних легенд — Гаетано Ширеа, Андреа Фортунато та Джанні Аньєллі. У відповідь решта стадіону почала гучно аплодувати, щоб заглушити ці скандування.

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Нагадаємо, Маццола помер у віці 83 років. У футболці Інтера провів 566 матчів, у яких відзначився 162 голами та 15 асистами. Разом із "чорно-синіми" чотири рази тріумфував у чемпіонаті Італії, двічі брав Кубок світу та двічі Кубок європейських чемпіонів.

Інтер Ювентус

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