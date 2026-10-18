Серед претендентів на посаду президента ФІФА обговорюється кандидатура Бекхема – ЗМІ

Кандидатура легендарного експівзахисника Манчестер Юнайтед та чинного власника американського футбольного клубу Інтер Маямі Девіда Бекхема розглядається серед претендентів на виборах президента ФІФА.

Про це повідомляє Sky Sports Deutschland.

Як зазначається, після нещодавньої Ради ФІФА у Цюріху, протягом якої очільник організації Джанні Інфантіно мав відповісти на зауваження щодо останніх скандалів за його участі, європейські футбольні асоціації досі залишилися незадоволені чинним керівництвом світового футбольного органу.

Тому вони продовжують шукати гідного опонента Інфантіно на майбутніх виборах. Раніше ширилася інформація щодо можливої кандидатури президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі та очільника УЄФА Александера Чеферіна, проте вони обидва відмовилися від цього.

Колишній наставник Арсенала Арсен Венгер також фігурував серед ймовірних претендентів, але його участь на виборах залишається невизначеною, зважаючи на те, скільки років пропрацював французький фахівець у структурах ФІФА під керівництвом Інфантіно.

За даними видання, футбольні чиновники почали згадувати Девіда Бекхема з впевненістю, що він не відмовиться від такої пропозиції. Серед переваг колишнього футболіста відзначають його зірковість та статус мільярдера, внаслідок якого у нього не буде сенсу потрапляти у корупційні скандали.

Окрім того, Бекхем має зв'язки з футболом Китаю. До слова, з березня 2013 року він є послом китайського юнацького футболу та найвищої професійної ліги. Також англієць вже критикував політику ФІФА у 2015 році через корупційні скандали, які він назвав огидними.

Нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Варто зазначити, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко.

Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, це буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.

Напередодні конкуренцію Інфантіно на виборах вирішив скласти колишній захисник лондонського Тоттенгема Рамон Вега.