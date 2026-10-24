Інфантіно заявив про підтримку більшості футбольних асоціацій на тлі конфлікту з УЄФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що має підтримку більшої переважної більшості національних футбольних асоціацій світу, попри напружені відносини з УЄФА. Водночас він визнав необхідність подальшого діалогу з європейським футбольним союзом.

Про це функціонер сказав у коментарі в Баку, де перебуває на першому чемпіонаті світу та фестивалі ФІФА серед гравців до 15 років.

Інфантіно опинився під тиском після появи в липні пропозиції FIFA Forward Enterprise (FFE), від якої згодом відмовилися. Попри критику, він вважає, що зберігає сильні позиції та має шанси переобратися на наступний термін на посаді президента ФІФА в березні.

"Мене обрали 211 асоціацій-членів з усього світу. Важливо розуміти, що в такій організації, як ФІФА, можуть бути різні погляди та точки зору. Але якщо ми серйозно ставимося до демократії, то повинні поважати позицію переважної більшості", – сказав президент ФІФА.

Він також наголосив, що отримав підтримку Азійської конфедерації футболу (АФК) під час візиту до Токіо, а також африканських футбольних асоціацій під час перебування в Кабо-Верде.

"Я звертаюся до всіх асоціацій у світі, є різні погляди. Є різні думки з багатьох питань, з багатьох питань, щодо чемпіонату світу, розміру, кількості гравців, розподілу місць, календаря, комерційних питань, усього. Не завжди легко зібрати їх усіх під одним дахом, але нам потрібно поважати, і я поважаю всі думки, всі погляди, а потім асоціації-члени ФІФА самі вирішуватимуть, кого вони хочуть бачити президентом і як вони хочуть, щоб ФІФА керувала", – підсумував Інфантіно.

Варто зазначити, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко.

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Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, це буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.

Напередодні конкуренцію Інфантіно на виборах вирішив скласти колишній захисник лондонського Тоттенгема Рамон Вега.