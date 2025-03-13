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Альварес пояснив скандальний пенальті у матчі з Реалом

Олександр Булава — 13 березня 2025, 13:45
Альварес пояснив скандальний пенальті у матчі з Реалом
Хуліан Альварес
Getty Images

Нападник мадридського Атлетико Хуліан Альварес вважає, що не робив другий дотик до м’яча під час виконання удару у серії післяматчевих пенальті з Реалом у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Marca.

"Я не відчував, що торкався м’яча", - сказав Альварес своїм товаришам по команді.

Нападник пояснив епізод тим, що він уже обдурив голкіпера Реала Тібо Куртуа, який стрибнув на протилежну сторону від того, куди потрапив м’яч.

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Нагадаємо, двоматчеве протистояння "бланкос" і Атлетико завершилося з рахунком 2:2. Реал переміг у серії пенальті – 4:3.

Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 12 березня можна ознайомитися ТУТ.

Реал Мадрид Хуліан Альварес Атлетико Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25

Хуліан Альварес

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