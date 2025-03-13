Альварес пояснив скандальний пенальті у матчі з Реалом
Хуліан Альварес
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Нападник мадридського Атлетико Хуліан Альварес вважає, що не робив другий дотик до м’яча під час виконання удару у серії післяматчевих пенальті з Реалом у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Marca.
"Я не відчував, що торкався м’яча", - сказав Альварес своїм товаришам по команді.
Нападник пояснив епізод тим, що він уже обдурив голкіпера Реала Тібо Куртуа, який стрибнув на протилежну сторону від того, куди потрапив м’яч.
Нагадаємо, двоматчеве протистояння "бланкос" і Атлетико завершилося з рахунком 2:2. Реал переміг у серії пенальті – 4:3.
Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 12 березня можна ознайомитися ТУТ.