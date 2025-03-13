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Він не торкався м'яча: Сімеоне – про скандальний пенальті у матчі з Реалом

Олександр Булава — 13 березня 2025, 12:34
Він не торкався м'яча: Сімеоне – про скандальний пенальті у матчі з Реалом
Дієго Сімеоне
Getty Images

Наставник мадридського Атлетико Дієго Сімеоне відреагував на незарахований одинадцятиметровий Хуліана Альвареса в серії пенальті.

Цитує тренера BBC.

"Арбітр сказав нам, що Хуліан торкнувся м'яча другою ногою до того, як пробив, але м'яч не зрушив.

Я ніколи не бачив, щоб ВАР переглядав пенальті в серії післяматчевих ударів, але, ймовірно, вони побачили, що він його торкнувся. Хочу вірити, що вони побачили, що він торкнувся м'яча.

Ви бачили, як він торкнувся м'яча двічі? Прошу всіх, хто був на стадіоні і бачив, як він торкнувся м'яча двічі, і як м'яч рухався, будь ласка, підійдіть і підніміть руку. Я не бачу нікого, хто підняв руку, тому це все, що я хочу сказати", – заявив Сімеоне.

Зазначимо, що Тібо Куртуа звинуватив гравців Атлетико в тому, що вони завжди незадоволені діями рефері.

Двоматчеве протистояння "бланкос" і Атлетико завершилося з рахунком 2:2. Реал переміг у серії пенальті – 4:3.

Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 12 березня можна ознайомитися ТУТ.

Атлетико Дієго Сімеоне

Дієго Сімеоне

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