Він не торкався м'яча: Сімеоне – про скандальний пенальті у матчі з Реалом

Наставник мадридського Атлетико Дієго Сімеоне відреагував на незарахований одинадцятиметровий Хуліана Альвареса в серії пенальті.

Цитує тренера BBC.

"Арбітр сказав нам, що Хуліан торкнувся м'яча другою ногою до того, як пробив, але м'яч не зрушив.

Я ніколи не бачив, щоб ВАР переглядав пенальті в серії післяматчевих ударів, але, ймовірно, вони побачили, що він його торкнувся. Хочу вірити, що вони побачили, що він торкнувся м'яча.

Ви бачили, як він торкнувся м'яча двічі? Прошу всіх, хто був на стадіоні і бачив, як він торкнувся м'яча двічі, і як м'яч рухався, будь ласка, підійдіть і підніміть руку. Я не бачу нікого, хто підняв руку, тому це все, що я хочу сказати", – заявив Сімеоне.