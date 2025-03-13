Вони завжди плачуть: конкурент Луніна висловився про скандальний пенальті Альвареса
Голкіпер Реала Тібо Куртуа висловився про удар Хуліана Альвареса в серії пенальті. Саме після підказки бельгійця рефері Шимон Марчиняк переглянув VAR і скасував гол, оскільки нападник Атлетки торкнувся м'яча під час падіння двома ногами.
Слова Куртуа цитує Sporza.be/nl.
"У мене було відчуття, що він двічі торкнувся м’яча, і я сказав про це арбітру.
Я втомився від того, що Атлетіко завжди грає роль жертви. Вони завжди плачуть про такі речі. Подивіться, судді не хочуть завдавати шкоди командам. Ні в Іспанії, ні в Європі. Вони чітко це побачили завдяки технологіям і прийняли рішення.
Якщо ви зробили рахунок 1:0 на першій хвилині, а потім не шукали другий гол, то це ваша вина", – сказав воротар.
Двоматчеве протистояння "бланкос" і Атлетико завершилося з рахунком 2:2. Реал переміг у серії пенальті – 4:3.
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