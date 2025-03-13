Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Вони завжди плачуть: конкурент Луніна висловився про скандальний пенальті Альвареса

Руслан Травкін — 13 березня 2025, 05:06
Вони завжди плачуть: конкурент Луніна висловився про скандальний пенальті Альвареса
Тібо Куртуа
Getty images

Голкіпер Реала Тібо Куртуа висловився про удар Хуліана Альвареса в серії пенальті. Саме після підказки бельгійця рефері Шимон Марчиняк переглянув VAR і скасував гол, оскільки нападник Атлетки торкнувся м'яча під час падіння двома ногами.

Слова Куртуа цитує Sporza.be/nl.

"У мене було відчуття, що він двічі торкнувся м’яча, і я сказав про це арбітру.

Я втомився від того, що Атлетіко завжди грає роль жертви. Вони завжди плачуть про такі речі. Подивіться, судді не хочуть завдавати шкоди командам. Ні в Іспанії, ні в Європі. Вони чітко це побачили завдяки технологіям і прийняли рішення.

Якщо ви зробили рахунок 1:0 на першій хвилині, а потім не шукали другий гол, то це ваша вина", – сказав воротар.

Двоматчеве протистояння "бланкос" і Атлетико завершилося з рахунком 2:2. Реал переміг у серії пенальті – 4:3.

Читайте також :
Реал як криптоніт для Атлетико, гол Зінченка, падіння Ліверпуля: що подарувала нам Ліга чемпіонів

Нагадаємо, усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.

Атлетико Реал Мадрид Тібо Куртуа Ліга чемпіонів-2024/25

Реал Мадрид

Реал як криптоніт для Атлетико, гол Зінченка, падіння Ліверпуля: що подарувала нам Ліга чемпіонів
Боруссія Д вибила Лілль, Арсенал із голом Зінченка добив ПСВ, Реал по пенальті пройшов Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Гол Атлетико у ворота Реала на 27-й секунді матчу побив одразу два рекорди Ліги чемпіонів
Суперкомп’ютер назвав нового фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів після вильоту Ліверпуля
Конкурент Луніна за місце в основі Реала пропустив гол на 1 хвилині

Останні новини