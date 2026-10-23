Годі дотримуватися подвійних стандартів: ексзірка Реала – про відсторонення Росії від міжнародного футболу

Колишній півзахисник збірної Німеччини Месут Озіл висловив свою думку щодо відсторонення російських клубів і збірних від міжнародних змагань.

Про це повідомляє Yeni Asir.

"Спортивна спільнота завжди об'єднувала людей. У цьому процесі ФІФА не накладала ембарго на ізраїльські команди, але наклала на російські. Хочу звернутися звідси до ФІФА: годі вже дотримуватися цих подвійних стандартів, нехай ставляться до всіх однаково", – сказав Озіл.

Зазначимо, що ексзірка Реала й Арсенала зробив цю заяву у Стамбулі. Там він відвідав матч ветеранів Істанбула та Зеніта.

Ця гра відбулась у межах Веронського Євразійського економічного форуму. Саме Істанбул був останнім клубом у кар'єрі Озіла.

Нагадаємо, що Росію відсторонили від міжнародних футбольних змагань після початку повномасштабного вторгнення. Президент ФІФА Джанні Інфантіно неодноразово заявляв про готовність пом'якшити санкції. Зокрема, росіян уже допустили до новоствореного турніру – юнацького чемпіонату світу U-15.