ФІФА може скасувати Премію миру, яку отримав Трамп

ФІФА розглядає можливість скасування Премії миру, яку в грудні 2025 року отримав президент США Дональд Трамп. Відповідне питання доручили вивчити комітету організації із соціальної відповідальності у футболі.

Про це повідомляє The Athletic.

Рішення ухвалили на засіданні Ради ФІФА в Цюриху 15 жовтня. Комітет із 22 осіб має оцінити доцільність подальшого існування нагороди та визначити, у якому форматі її можуть вручати надалі.

Серед можливих варіантів — відмова від нагородження політиків або повне скасування премії. Водночас остаточного рішення про її ліквідацію поки не ухвалили. Комітет має представити свої висновки на наступному засіданні Ради ФІФА, яке відбудеться в грудні в Досі.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про заснування щорічної Премії миру в листопаді 2025 року. Нагороду планували вручати людям, які зробили винятковий внесок у зміцнення миру та об'єднання людей у всьому світі.

Першим лауреатом став Дональд Трамп, якому Інфантіно вручив відзнаку під час жеребкування чемпіонату світу 2026 року у Вашингтоні в грудні 2025-го. При цьому створення премії не затверджувала Рада ФІФА — керівний орган організації.

Напередодні повідомлялося, що ФІФА планує змінити регламент стосовно дискваліфікацій після скандалу з Балогуном на ЧС-2026