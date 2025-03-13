Розлютив фанів Атлетико: Беллінгем креативно відреагував на кинуту у себе пляшку з водою

Після напруженого і не менш скандального матчу між Атлетико і Реалом (1:0, 2:4 пенальті) у межах Ліги чемпіонів стався черговий курйозний момент.

Футболісти "вершкових" вирішили показово відсвяткувати свою звитягу над принциповим суперником перед трибуною фанів "матрацників". Погана ідея.

У Джуда Беллінгема, який активніше за всіх радів виходу у чвертьфінал, прилетіла пляшка з водою. Англієць, побачивши це, встиг зреагувати і просто відбив її головою.

Нагадаємо, у наступному етапі Ліги чемпіонів Реал зіграє із Арсеналом, за який виступає український футболіст Олександр Зінченко.

Матч у Лондоні пройде 8 квітня, а гра-відповідь відбудеться на "Бернабеу" 16 квітня.

Раніше повідомлялося, що конкурент Андрія Луніна висловився про скандальний пенальті Хуліана Альвареса.