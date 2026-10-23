Президент турецького клубу вважає, що санкції проти російського футболу є несправедливими

Президент футбольного клубу Істанбул Башакшехір Гьоксель Гюмюшдаг вважає несправедливим відсторонення російських команд від міжнародних змагань.

Про це повідомляє Yeni Asir.

"У той час, як у футболі та всіх видах спорту проти Ізраїлю не вводять обмеження, санкції, застосовані проти Росії, є несправедливими. ФІФА та УЄФА мають зайняти справедливу позицію", – сказав Гюмюшдаг.

Зазначимо, що він зробив цю заяву у Стамбулі, де відвідав матч ветеранів Істанбула та Зеніта. Ця гра відбулась у межах Веронського Євразійського економічного форуму.

Нагадаємо, що Росію відсторонили від міжнародних футбольних змагань після початку повномасштабного вторгнення. Президент ФІФА Джанні Інфантіно неодноразово заявляв про готовність пом'якшити санкції.

Зокрема, росіян уже допустили до новоствореного турніру – юнацького чемпіонату світу U-15.