Лунін не потрапив до заявки Реала на матч проти Арсенала в Лізі чемпіонів

Голкіпер Реала Андрій Лунін не допоможе своїй команді у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Про це стало відомо завдяки соцмережам "бланкос".

Мадридський клуб опублікував заявку на майбутню застріч з "канонірами" в головному єврокубку. І в ній не виявилося 26-річного українця. Але там з'явився Тібо Куртуа, який не виходив на поле після першого матчу плейоф Ліги націй між Україною та Бельгією (3:1).

Нагадаємо, що Лунін зазнав пошкодження під час матчу-відповіді півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада (4:4). Незважаючи на повідомлення про терміни його відновлення, Андрій опинився у заявці Реала на гру проти Валенсії (1:2) в 30 турі Ла Ліги. Проте український воротар весь цей поєдинок провів на лаві запасних.

Після зустрічі з Валенсією головний тренер Реала Карло Анчелотті пояснив свій вибір голкіпера.

Нагадаємо, що матч між Арсеналом та Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок, 8 квітня. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Андрій Лунін може продовжити свою кар'єру в клубі італійської Серії А.