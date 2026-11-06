Він повинен передати естафету іншим: Мальдера – про невиклик Ярмоленка та Луніна до збірної України

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, чому не включив до заявки команди на заключні матчі групового етапу Ліги націй Андрія Ярмоленка та Андрія Луніна.

Свої рішення він прокоментував пресслужбі УАФ.

За словами італійського наставника, для 37-річного Ярмоленка прийшов час передати естафету молодшому поколінню. Мальдера стверджує, що нападник із розумінням сприйняв це рішення.

"Це дуже важлива людина для мене і всієї збірної. Але прийшов момент, аби ці хлопці вже зростали самі. Ярмоленко повинен передати естафету іншим. Я з ним поговорив, він з розумінням поставився до цих моїх слів і мене завжди підтримував у будь-яких питаннях. Я знаю, що завжди можу на нього розраховувати".

Водночас Мальдера вирішив не викликати воротаря мадридського Реала Андрія Лунін через брак ігрової практики у поточному сезоні, проте зазначив, що тренерський штаб слідкує за успіхами українця.

Зауважимо, що голкіпер провів у цьогорічному розіграші лише один матч. Це було "Ель Класіко" проти каталонської Барселони (2:1 на користь "вершкових").

"Я дуже радий, що він зіграв під час такого важливого матчу. Він залишається важливою спадщиною для всього українського футболу. Але під час останнього місяця лише один матч він відіграв. Однак це не забирає факту, що він великий воротар. У нас також є інші рішення. Я хотів бути послідовним. Те, що ми розпочали нещодавно… Двері національної збірної відкриті для всіх, якщо він буде мати ігрову практику, ми будемо раді його бачити"

Нагадаємо, що напередодні Мальдера оголосив заявку із 25 гравців збірної України на матчі Ліги націй в листопаді. Внаслідок травми вінгера АЕКа Олександра Зубкова було довикликано півзахисника київського Динамо Миколу Шапаренка та форварда каталонської Жирони Владислава Ваната.

Додамо, що "синьо-жовті" гратимуть у наступних матчах Ліги нації проти Північної Ірландії та Грузії 14 і 17 листопада відповідно. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.