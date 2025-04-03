Стали відомі терміни відновлення Луніна

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін ризикує пропустити щонайменше місяць через ушкодження, отримане у Кубку Іспанії.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Воротар отримав розрив камбаловидного м’яза на 50-й хвилині гри проти Реал Сосьєдада.

Тренерський штаб Реал розглядає варіант зробити знеболювальну ін’єкцію для нього, щоб Лунін зіграв з Валенсією у наступному турі Ла Ліги.

Гра відбудеться 5 квітня, стартовий свисток прозвучить о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, у матчі проти Сосьєдада Лунін пропустив 4 м'ячі, проте це не завадило його команді вийти у фінал. Там Реал зіграє проти Барселони, яка у півфіналі здолала Атлетико.