Анчелотті пояснив, чому залишив Луніна в запасі на матч із Валенсією

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про те, чому залишив голкіпера збірної України Андрія Луніна в запасі на матч 30 туру Ла Ліги проти Валенсії (поразка 1:2).

65-річного італійського фахівця цитує Marca.

"Куртуа почувається добре. Ми не ризикували з Луніним. На матч у Лондоні маємо обидва варіанти", – заявив наставник мадридського клубу.

Нагадаємо, Лунін отримав м’язову травму в матчі півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада (нічия 4:4), проте напередодні матчу з Валенсією тренувався у загальній групі Реала.

Тібо Куртуа отримав травму ще наприкінці березня. Ворота Реала у матчі проти Валенсії захищав 19-річний дебютант Фран Гонсалес.

У вівторок, 8 квітня, Реал у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів у Лондоні зіграє проти Арсенала. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.