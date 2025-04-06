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Анчелотті пояснив, чому залишив Луніна в запасі на матч із Валенсією

Олег Дідух — 6 квітня 2025, 12:26
Анчелотті пояснив, чому залишив Луніна в запасі на матч із Валенсією
Карло Анчелотті
Getty images

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про те, чому залишив голкіпера збірної України Андрія Луніна в запасі на матч 30 туру Ла Ліги проти Валенсії (поразка 1:2).

65-річного італійського фахівця цитує Marca.

"Куртуа почувається добре. Ми не ризикували з Луніним. На матч у Лондоні маємо обидва варіанти", – заявив наставник мадридського клубу.

Нагадаємо, Лунін отримав м’язову травму в матчі півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада (нічия 4:4), проте напередодні матчу з Валенсією тренувався у загальній групі Реала.

Тібо Куртуа отримав травму ще наприкінці березня. Ворота Реала у матчі проти Валенсії захищав 19-річний дебютант Фран Гонсалес.

У вівторок, 8 квітня, Реал у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів у Лондоні зіграє проти Арсенала. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

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