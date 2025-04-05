Лунін залишився у запасі Реала на матч проти Валенсії

Голкіпер збірної України Андрій Лунін залишився у запасі мадридського Реала на матч 30 туру Ла Ліги проти Валенсії (5 квітня, 17:15 за Києвом).

Про це повідомляє пресслужба Реала, яка опублікувала склад команди Карло Анчелотті на матч.

Лунін, як і основний воротар мадридців, Тібо Куртуа, травмований, тому в основу довелося ставити 19-річного дебютанта Франа Гонсалеса.

Склад Реала: Фран Гонсалес, Лукас Васкес, Тчуамені, Рюдігер, Фран Гарсія, Модрич, Вальверде, Браїм Діас, Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Мбаппе

Лунін, попри травму, потрапив у заявку Реала та розпочне матч на лаві запасних. Вчора він тренувався в загальній групі Реала, раніше повідомлялося, що українцеві можуть зробити знеболювальну ін’єкцію, щоби він міг зіграти з Валенсією. Андрій отримав пошкодження камбаловидного м’яза стегна у півфіналі Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада (4:4).