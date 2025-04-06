Арсенал – Реал Мадрид: де дивитися чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів

Лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, прийматиме мадридський Реал без Андрія Луніна в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у віторок, 8 квітня, на арені "Емірейтс Стедіум" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

"Каноніри" напряму пройшли у стадію 1/8 фіналу завдяки тому, що посіли 3 місце на етапі єдиної ліги. А в 1/8 фіналу Арсенал впевнено розібрався з ПСВ із загальним рахунком 9:3. Один з голів забив Олександр Зінченко.

Королівський клуб вийшов в 1/8 через додатковий етап. Там мадридці впевнено здолали Манчестер Сіті. А далі на них чекали матчі проти Атлетико, де Реал переміг лише в скандальній серії пенальті.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом цього протистояння є "каноніри". На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,40, у перемогу "вершкових" експерти вірять менше – 3,10. На нічию можна поставити з кефом 3,30.

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