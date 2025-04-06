Арсенал – Реал Мадрид: де дивитися чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів
Лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, прийматиме мадридський Реал без Андрія Луніна в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Зустріч відбудеться у віторок, 8 квітня, на арені "Емірейтс Стедіум" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.
"Каноніри" напряму пройшли у стадію 1/8 фіналу завдяки тому, що посіли 3 місце на етапі єдиної ліги. А в 1/8 фіналу Арсенал впевнено розібрався з ПСВ із загальним рахунком 9:3. Один з голів забив Олександр Зінченко.
Королівський клуб вийшов в 1/8 через додатковий етап. Там мадридці впевнено здолали Манчестер Сіті. А далі на них чекали матчі проти Атлетико, де Реал переміг лише в скандальній серії пенальті.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом цього протистояння є "каноніри". На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,40, у перемогу "вершкових" експерти вірять менше – 3,10. На нічию можна поставити з кефом 3,30.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.