Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Арсенал – Реал Мадрид: де дивитися чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 6 квітня 2025, 19:30
Арсенал – Реал Мадрид: де дивитися чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів
Олександр Зінченко
Getty Images

Лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, прийматиме мадридський Реал без Андрія Луніна в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у віторок, 8 квітня, на арені "Емірейтс Стедіум" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Читайте також :
оновлено Ліга чемпіонів 2024/25: календар, трансляції та результати

"Каноніри" напряму пройшли у стадію 1/8 фіналу завдяки тому, що посіли 3 місце на етапі єдиної ліги. А в 1/8 фіналу Арсенал впевнено розібрався з ПСВ із загальним рахунком 9:3. Один з голів забив Олександр Зінченко.

Королівський клуб вийшов в 1/8 через додатковий етап. Там мадридці впевнено здолали Манчестер Сіті. А далі на них чекали матчі проти Атлетико, де Реал переміг лише в скандальній серії пенальті.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом цього протистояння є "каноніри". На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,40, у перемогу "вершкових" експерти вірять менше – 3,10. На нічию можна поставити з кефом 3,30.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

  • ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Реал Мадрид Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25 де дивитися

Реал Мадрид

Клуб із Катару цікавиться Модричем
Лунін може перейти в італійський топклуб
Анчелотті пояснив, чому залишив Луніна в запасі на матч із Валенсією
Вінісіус зрівнявся із легендарним Роналдо за кількістю голів у складі Реала
Воротар Валенсії: Вінісіус винен мені 50 євро за відбитий пенальті

Останні новини