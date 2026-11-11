Фокусуюсь на собі: Трубін – про відсутність Луніна у заявці збірної України

Голкіпер португальської Бенфіки та національної збірної України Анатолій Трубін прокоментував рішення тренерського штабу не викликати на майбутній збір воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.

Про це він сказав у коментарі "Вацко Live".

Трубін зізнався, що насамперед зосереджений на власній роботі та збереженні місця в обоймі "синьо-жовтих".

"Чи я здивований тим, що Луніна не викликають до збірної? Важке питання. Звичайно, я фокусуюся на собі, мені хочеться, звичайно, бачити прізвище Трубін у списку. Я більше фокусуюся на цьому", – сказав Трубін.

Трубін відзначив високий клас Луніна, згадавши його впевнений виступ проти Барселони.

"Це, мабуть, більше питання до збірної, але, знову ж таки, Андрій показав свій рівень. Він знову не грав, не грав, не грав, гра проти Барселони, програєте – і вже 10 очок відриву чи щось таке. А він видав, якщо не беремо пропущений, ідеальний матч, показав свою спроможність. Але, знову ж таки, дуже важко, тому що Куртуа повернувся – і він знову не грає. Ситуація важка, але я думаю, що є бачення головного тренера, і він бачить якось по-своєму, що він хоче від воротарів, і тому приймає рішення щодо цього", – підсумував Трубін.

Нагадаємо, до заявки національної збірної України на майбутні матчі Ліги націй увійшли троє воротарів. Окрім Анатолія Трубіна, тренерський штаб викликав Дмитра Різника з донецького Шахтаря та Георгія Єрмакова з ФК Харків.

Зазначимо, що наразі "синьо-жовті" готуються до заключних матчів групового етапу Ліги націй. 14 листопада вони зіграють із Північною Ірландією в Белфасті, а через три дні протистоятимуть Грузії в Кошице.

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи B2, маючи в активі чотири залікові бали. Лідером є британська збірна, якій підопічні Андреа Мальдери в першому колі поступились із рахунком 0:3.