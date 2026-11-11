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Фокусуюсь на собі: Трубін – про відсутність Луніна у заявці збірної України

Олександр Булава — 11 листопада 2026, 20:00
Фокусуюсь на собі: Трубін – про відсутність Луніна у заявці збірної України
Андрій Лунін
Getty Images

Голкіпер португальської Бенфіки та національної збірної України Анатолій Трубін прокоментував рішення тренерського штабу не викликати на майбутній збір воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.

Про це він сказав у коментарі "Вацко Live".

Трубін зізнався, що насамперед зосереджений на власній роботі та збереженні місця в обоймі "синьо-жовтих".

"Чи я здивований тим, що Луніна не викликають до збірної? Важке питання. Звичайно, я фокусуюся на собі, мені хочеться, звичайно, бачити прізвище Трубін у списку. Я більше фокусуюся на цьому", – сказав Трубін.

Трубін відзначив високий клас Луніна, згадавши його впевнений виступ проти Барселони.

"Це, мабуть, більше питання до збірної, але, знову ж таки, Андрій показав свій рівень. Він знову не грав, не грав, не грав, гра проти Барселони, програєте – і вже 10 очок відриву чи щось таке. А він видав, якщо не беремо пропущений, ідеальний матч, показав свою спроможність. Але, знову ж таки, дуже важко, тому що Куртуа повернувся – і він знову не грає. Ситуація важка, але я думаю, що є бачення головного тренера, і він бачить якось по-своєму, що він хоче від воротарів, і тому приймає рішення щодо цього", – підсумував Трубін.

Нагадаємо, до заявки національної збірної України на майбутні матчі Ліги націй увійшли троє воротарів. Окрім Анатолія Трубіна, тренерський штаб викликав Дмитра Різника з донецького Шахтаря та Георгія Єрмакова з ФК Харків.

Зазначимо, що наразі "синьо-жовті" готуються до заключних матчів групового етапу Ліги націй. 14 листопада вони зіграють із Північною Ірландією в Белфасті, а через три дні протистоятимуть Грузії в Кошице.

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи B2, маючи в активі чотири залікові бали. Лідером є британська збірна, якій підопічні Андреа Мальдери в першому колі поступились із рахунком 0:3.

Андрій Лунін Збірна України з футболу Анатолій Трубін

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