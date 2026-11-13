Фондю на відкритому повітрі: Лунін показав, як відпочиває із дружиною після невиклику до збірної України

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін після того, як не отримав виклик до національної збірної України, поділився атмосферними кадрами відпочинку зі своєю дружиною Анастасією.

Футболіст показав, як подружжя проводить час удвох. На милих фотографіях Андрій та Анастасія сидять на даху й насолоджуються спільною вечерею.

Замість звичних ресторанних страв пара обрала фондю, до якого подавали картоплю, сосиски, стейк, картоплю фрі та солоні огірки.

Нагадаємо, окрім Луніна також у заявку команди на заключні матчі групового етапу Ліги націй не потрапив лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко.

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Згодом головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, чому не включив до заявки обох гравців.

Додамо, що "синьо-жовті" гратимуть у наступних матчах Ліги націй проти Північної Ірландії та Грузії 14 і 17 листопада відповідно. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.