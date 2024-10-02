Мені шкода: Лунін відреагував на травму Куртуа
Андрій Лунін
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Український голкіпер Реала Андрій Лунін відреагував на травму свого головного конкурента Тібо Куртуа, заявивши Анчелотті, що готовий грати.
Слова Луніна цитує Defensa Central.
"Мені дуже шкода, що Куртуа травмувався, але якщо мені доведеться зіграти – я готовий", – сказав Лунін тренеру.
Куртуа вибув з гри до завершення міжнародної паузи через травму, яку він отримав у дербі з Атлетико. Бельгієць не потрапив до заявки "бланкос" на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти Лілля.
Зазначимо, що Анчелотті висловив довіру Луніну напередодні гри проти французького клубу. 25-річний воротар збірної України цього сезону ще не виходив на поле за "вершкових".