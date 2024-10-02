Мені шкода: Лунін відреагував на травму Куртуа

Український голкіпер Реала Андрій Лунін відреагував на травму свого головного конкурента Тібо Куртуа, заявивши Анчелотті, що готовий грати.

Слова Луніна цитує Defensa Central.

" Мені дуже шкода, що Куртуа травмувався, але якщо мені доведеться зіграти – я готовий", – сказав Лунін тренеру.

Куртуа вибув з гри до завершення міжнародної паузи через травму, яку він отримав у дербі з Атлетико. Бельгієць не потрапив до заявки "бланкос" на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти Лілля.

Зазначимо, що Анчелотті висловив довіру Луніну напередодні гри проти французького клубу. 25-річний воротар збірної України цього сезону ще не виходив на поле за "вершкових".