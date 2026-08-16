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19-річний український воротар дебютував за першу команду Реала у матчі проти Шальке

Олексій Мурзак — 16 серпня 2026, 20:20
19-річний український воротар дебютував за першу команду Реала у матчі проти Шальке
Ілля Волошин
Getty Images

19-річний український воротар Ілля Волошин дебютував за основну команду Реала.

Це сталося у контрольному матчі проти Шальке, де "вершкові" здобули перемогу з рахунком 3:0.

Символічно, що Волошин вийшов на поле за три хвилини до завершення основного часу, змінивши у воротах свого земляка Андрія Луніна.

Волошин минулого сезону виступав у складі Реала U-19, з яким виграв Юнацьку лігу УЄФА, відігравши 5 матчів у турнірі.

Раніше повідомлялося про те, що цього літа Лунін може покинути Реал. Він може продовжити кар'єру в туринському Ювентусі.

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