Ми повністю тобі довіряємо – Анчелотті звернувся до Луніна після травми Куртуа

Головний тренер Реала Карло Анчелотті провів бесіду з українським воротарем Андрієм Луніним та висловив йому довіру після травми основного голкіпера Тібо Куртуа.

Про це повідомляє Defensa Central.

"Ти маєш знати, що ми зараз тобі повністю довіряємо", – сказав італійський наставник Луніну.

Напередодні 32-річний бельгійський голкіпер залишився поза заявкою на гру 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Лілля Раніше повідомлялося, що Куртуа вибув з гри до завершення міжнародної павзи через травму, яку він отримав у дербі з Атлетико.

Андрій Лунін, який ще не провів жодного офіційного матчу за "вершкових" цього сезону, матиме шанс проявити себе в матчі ЛЧ проти Лілля (2 жовтня) та в поєдинку 9 туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреала (5 жовтня).

У сезоні-2023/24 українець зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.