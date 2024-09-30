Куртуа не потрапив у заявку Реала на матч з Ліллем у ЛЧ

Основний воротар мадридського Реала, бельгієць Тібо Куртуа, не зіграє у 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів проти Лілля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний голкіпер залишився поза заявкою на гру. Раніше повідомлялося, що Куртуа вибув з гри до завершення міжнародної павзи через травму, яку він отримав у дербі з Атлетико.

Шанс вийти в основі може отримати український воротар Андрій Лунін, який цього сезону ще не грав.

Матч Лілль – Реал відбудеться у середу, 2 жовтня.