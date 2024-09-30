Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Куртуа не потрапив у заявку Реала на матч з Ліллем у ЛЧ

Олександр Булава — 30 вересня, 16:22
Куртуа не потрапив у заявку Реала на матч з Ліллем у ЛЧ

Основний воротар мадридського Реала, бельгієць Тібо Куртуа, не зіграє у 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів проти Лілля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний голкіпер залишився поза заявкою на гру. Раніше повідомлялося, що Куртуа вибув з гри до завершення міжнародної павзи через травму, яку він отримав у дербі з Атлетико.

Шанс вийти в основі може отримати український воротар Андрій Лунін, який цього сезону ще не грав.

Матч Лілль – Реал відбудеться у середу, 2 жовтня.

Андрій Лунін Лілль Реал Мадрид Тібо Куртуа Ліга чемпіонів-2024/25

Тібо Куртуа

Куртуа пропустить декілька найближчих матчів Реала – джерело
Шанс для Луніна: Куртуа зазнав пошкодження в дербі з Атлетико
Джерело повідомило плани Реала щодо майбутнього Луніна
Легендарний іспанський воротар порівняв конкурента Луніна з Мессі та Роналду
Куртуа відреагував на рішення Луніна залишитися в Реалі

Останні новини