Лунін потрапив у заявку Реала на Лігу чемпіонів-2026/27

Голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив у заявку мадридського Реала на основний раунд Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Заявка Реала:

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Серхіо Местре, Хаві Наварро

Захисники: Рауль Асенсіо, Едер Мілітао, Дін Гейсен, Трент Александер-Арнольд, Ібраїма Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антоніо Рюдігер, Дензел Думфріс, Хесус Фортеа, Хоан Мартінес, Маріо Рівас

Півзахисники: Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Орельєн Чуамені, Арда Гюлер, Бернарду Сілва, Ян Діоманде, Тіаго Пітарч, Хорхе Сестеро, Дієго Вільяльба, Габріель Валеро, Серхіо Мартінес

Форварди: Вінісіус Жуніор, Ендрік, Кіліан Мбаппе, Родріго, Карлос Еспі, Браїм Діас, Даніель Яньєс

Не потрапили до заявки український воротар Ілля Волошин та відомий французький захисник Ферлан Менді. Волошин раніше потрапляв у заявку Реала на передсезонні товариські матчі.

Реал стартує в Лігі чемпіонів-2026/27 домашнім матчем проти Інтера 8 вересня. Також команда Жозе Моурінью зіграє проти Роми, РБ Лейцпиг, АЕКа, ПСВ, Арсенала, ЛАСКа та донецького Шахтаря.