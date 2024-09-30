Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шанс для Луніна: Куртуа зазнав пошкодження в дербі з Атлетико

Ігор Чернявський — 30 вересня, 08:00
Шанс для Луніна: Куртуа зазнав пошкодження в дербі з Атлетико
ФК Реал

Головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив, що основний воротар Тібо Куртуа має м’язову проблему після дербі з мадридським Атлетико.

Італійський наставник відповів на питання про кадрову ситуації на післяматчевій пресконференції.

"Фран Гарсія отримав забій. У Куртуа м’язова проблема, його стан буде оцінено завтра", – сказав Анчелотті.

Наступний матч Реал проведе вже в середу, 2 жовтня, проти Лілля в Лізі чемпіонів. Андрій Лунін поки не виходив на поле цього сезону.

Зазначимо, що в матчі з Атлетико м’язове пошкодження не стало єдиною проблемою Куртуа. В середині другого тайму фанати "матрацників" почали закидувати воротаря запальничками та іншими речима, через що арбітру навіть довелося призупинити гру.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Атлетико врятувався від поразки у шаленому матчі проти Реала
Атлетико врятувався у дербі з Реалом, Атлетик зіграв внічию з Севільєю у 8 турі іспанської Ла Ліги
Матч між Атлетико та Реалом зупинили через свавілля фанатів "матрацників"
Де Йонг: Це неправда, що я отримую в Барселоні 37 мільйонів євро
Стала відома оцінка Циганкова у матчі 8 туру Ла Ліги проти Сельти

Останні новини