Шанс для Луніна: Куртуа зазнав пошкодження в дербі з Атлетико

Головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив, що основний воротар Тібо Куртуа має м’язову проблему після дербі з мадридським Атлетико.

Італійський наставник відповів на питання про кадрову ситуації на післяматчевій пресконференції.

"Фран Гарсія отримав забій. У Куртуа м’язова проблема, його стан буде оцінено завтра", – сказав Анчелотті.

Наступний матч Реал проведе вже в середу, 2 жовтня, проти Лілля в Лізі чемпіонів. Андрій Лунін поки не виходив на поле цього сезону.

Зазначимо, що в матчі з Атлетико м’язове пошкодження не стало єдиною проблемою Куртуа. В середині другого тайму фанати "матрацників" почали закидувати воротаря запальничками та іншими речима, через що арбітру навіть довелося призупинити гру.