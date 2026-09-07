Лунін через хворобу пропустив тренування перед матчем з Інтером в Лізі чемпіонів – журналіст

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін пропустив через хворобу тренування з командою перед зустріччю з Інтером в основному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє журналіст COPE Мігель Анхель Діас.

Як зазначається, у 27-річного голкіпера грип. Окрім нього, на підготовці до матчів також були відсутні через травми Едер Мілітао, Рауль Асенсіо, Ферлан Менді та Родріго.

Зауважимо, що напередодні Лунін потрапив у заявку "вершкових" на Лігу чемпіонів.

Протягом поточної кампанії український голкіпер ще не провів жодного офіційного матчу. У передсезонному спарингу проти Депортиво (1:0) він відзначився асистом.

Поєдинок між мадридським Реалом та Інтером у межах основного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 8 вересня. Старт зустрічі запланований о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні "вершкові" зазнали першої поразки після повернення до клубу Моурінью, поступившись Бетісу (0:1) у 4-му турі Ла Ліги.