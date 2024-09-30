Атлетико врятувався від поразки у шаленому матчі проти Реала

У 8 турі Ла Ліги сезону-2023/24 відбулося мадридське дербі. Атлетико на стадіоні "Метрополітано" приймав Реал.

Перший тайм пройшов досить спокійно. Єдиний дійсно небезпечний момент був на 17 хвилині, коли Облак перевів на кутовий удар від Вальверде.

Все найцікавіше почалося у другій половині гри. Атмосфера на трибунах була неспокійна. Ще більш напруженою вона стала, коли на 64 хвилині Мілітао вивів "бланкос" уперед.

Через декілька хвилин арбітр матчу вимушений був забрати гравців з поля, адже вболівальники "матрацників" кидали на поле сміття, а в голкіпера гостей летіли запальнички та інші предмети.

Невдовзі гра продовжилася. Команда Сімеоне зуміла врятуватися від поразки завдяки голу від Корреа на 90+6 хвилині.

На 10-й доданій хвилині перемогу Реалу міг принести Ендрік, але його удар прийшовся у хрестовину.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

8 тур, 29 вересня

Атлетико – Реал 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мілітао (64), 1:1 – Корреа (90+6)

Атлетико: Облак, Моліна (Коке, 46), Хіменес, Ле Норман, Мандава (Галан, 76), Льоренте, Де Пауль, Галлахер (Корреа, 70), Грізманн, Серлот (Ліно, 56), Альварес (Рікельме, 76).

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Менді, Чуамені, Модрич (Васкес, 86), Вальверде, Беллінгем, Вінісіус (Ендрік, 87), Родріго (Фран Гарсія, 90).

Команда Карло Анчелотті тепер має 18 балів за 8 турів, що дозволяє посідати друге місце. "Матрацники" набрали на два пункти менше і розташувалися на третій сходинці.

Лідирує Барселона. Команда Фліка набрала 21 очко. Нагадаємо, у 8 турі "синьо-гранатові" сенсаційно поступилися Осасуні.