Інфантіно підтвердив, що балотуватиметься на наступних виборах президента ФІФА

Чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що планує балотуватися на наступних виборах глави організації.

Слова швейцарського функціонера наводить Sky Sports.

"Звичайно, я буду кандидатом на виборах 18 березня наступного року. Моя програма — або мій слоган, якщо хочете — дуже проста, але водночас дуже чітка: "Футбол належить усім, у всьому світі". Цього ми прагнемо. Цього прагну я. Цього ми у ФІФА прагнемо досягти. Ми у ФІФА хочемо зробити так, щоб у всіх, у кожному куточку світу, були можливості. Ми хочемо, щоб у всіх, у кожному куточку світу, були необхідні ресурси. Ми хочемо дати всім можливість мріяти, брати участь, грати, вдосконалюватися, скорочувати розрив між великими гравцями та рештою", – заявив швейцарець.

Нагадаємо, влітку поточного року Інфантіно потрапив у гучний скандал, який помітно похитнув його позиції. Йдеться про провалений план продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії, яка мала називатися "FIFA Forward Enterprise". УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

Наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року в Марокко. Правозахисна організація FairSquare стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА. Швейцарець очолює організацію з лютого 2016 року.