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Інфантіно підтвердив, що балотуватиметься на наступних виборах президента ФІФА

Олег Дідух — 12 вересня 2026, 15:37
Інфантіно підтвердив, що балотуватиметься на наступних виборах президента ФІФА
Джанні Інфантіно
Getty Images

Чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що планує балотуватися на наступних виборах глави організації.

Слова швейцарського функціонера наводить Sky Sports.

"Звичайно, я буду кандидатом на виборах 18 березня наступного року. Моя програма — або мій слоган, якщо хочете — дуже проста, але водночас дуже чітка: "Футбол належить усім, у всьому світі". Цього ми прагнемо. Цього прагну я. Цього ми у ФІФА прагнемо досягти.

Ми у ФІФА хочемо зробити так, щоб у всіх, у кожному куточку світу, були можливості. Ми хочемо, щоб у всіх, у кожному куточку світу, були необхідні ресурси. Ми хочемо дати всім можливість мріяти, брати участь, грати, вдосконалюватися, скорочувати розрив між великими гравцями та рештою", – заявив швейцарець.

Нагадаємо, влітку поточного року Інфантіно потрапив у гучний скандал, який помітно похитнув його позиції. Йдеться про провалений план продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії, яка мала називатися "FIFA Forward Enterprise". УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

Наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року в Марокко. Правозахисна організація FairSquare стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА. Швейцарець очолює організацію з лютого 2016 року.

ФІФА Джанні Інфантіно

Джанні Інфантіно

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