Ковалець: Тренерському штабу збірної України треба працювати продуктивніше

Колишній тренер Оболоні, Інгульця та Чорноморця, Сергій Ковалець, вважає, що тренерський штаб збірної України має приділяти більше уваги команді.

Його слова передає Sport.ua.

"Тренерському штабу збірної України потрібно продуктивніше попрацювати. Сергій Ребров говорить, що працює три тижні з командою. Так, у збірній період підготовки до матчів дуже маленький, тому що є дати ФІФА. Але велике значення має робота після проведених поєдинків. Маю на увазі їхній ретельний аналіз.

Попри те, що Ребров працює зі збірною вже два роки, мені здається, що баланс між командними діями в обороні й атаці поки не знайдено. Адже ми бачимо, що немає жодної гри, щоб вона була рівною від першої до останньої хвилини поєдинку. На жаль, завжди є помилки, провали — і це вже спільна робота усього колективу", — сказав фахівець.