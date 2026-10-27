Український тренер спрогнозував результат зустрічі Шахтар – Динамо в національному Кубку

Досвідчений тренер Сергій Ковалець зробив прогноз на матч 1/8 фіналу Кубку України-2026/27 з футболу, в якому зустрічатимуться Шахтар і Динамо.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Вірю, що на нас чекає цікавий поєдинок. У Динамо змінився головний тренер, кияни виграли минулого туру в УПЛ, гравці дають позитивні інтерв'ю. Тому гра з боку киян має показати, що в них змінилося на краще. Якщо в чемпіонаті в "біло-синіх" не все складається вдало, то Кубок – це інша історія, де все вирішиться тут і зараз.

Емоційно у динамівців стан має бути кращим, все-таки Шахтарю доводиться виступати у трьох турнірах, а це дуже непросто. Хоча для Арди Турана цей поєдинок буде певною мірою більш принциповий, ніж гра Ліги чемпіонів, оскільки минулого розіграшу Кубку України цей наставник програв Динамо. Проте я ставлю на нічию 1:1, а в серії 11-метрових путівку до наступного раунду завоюють кияни", – сказав Ковалець.